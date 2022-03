Gli spettacoli del duo Follesa - Pisani rinviati al 25 e 26 maggio

A causa della positività al Covid-19 di un membro della compagnia, sono state rinviate al 25 e 26 maggio le due date di “Finché social non ci separi”, spettacolo con protagonista la coppia Katia Follesa-Angelo Pisani in programma il 25 e 26 marzo al Teatro Toniolo di Mestre per il cartellone dedicato ai comici. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date (biglietti del 25 marzo per il 25 maggio e del 26 marzo per il 26 maggio).

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come?

Possiamo solo anticiparvi che in questo spettacolo qualcuno si aggirerà in mezzo al pubblico e che i telefoni rimarranno accesi! Un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.