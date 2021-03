"L’anno dei sette inverni": arriva la web serie scritta e interpretata da Matteo Righetto

A un anno dal primo lockdown, lo scrittore Matteo Righetto ha scelto di raccontare il suo cammino tra le Dolomiti alla ricerca di un equilibrio interiore con una nuova web serie, L’anno dei sette inverni, prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. I 7 episodi, girati nel borgo dolomitico di Colle Santa Lucia andranno in onda a partire dal 15 marzo alle 18.00 sui canali social del Teatro Stabile del Veneto e dei quotidiani veneti del gruppo GEDI.

L’anno dei sette inverni: di cosa parla la nuova web serie di Matteo Righetto

La serie racconterà l'isolamento dello scrittore padovano nei primi mesi della pandemia nel piccolo paese di montagna con meno di 400 abitanti: Colle Santa Lucia. È proprio questo il luogo in cui Righetto ha vissuto tutte le fasi dell’emergenza sanitaria a partire dal primo lockdown di marzo 2020 fino ad oggi. Un tempo infinito in cui di fatto è come se fossero passati per tutti, indipendentemente dal luogo, 7 lunghi inverni in letargo, distanti dalle relazioni umane, dalla quotidianità e nel caso dello scrittore solo a contatto con la natura e la sua montagna. Un’esperienza quasi eremitica che ha dato vita alle sette puntate della web serie diretta da Marco Zuin, con le musiche di Giorgio Gobbo.

Gli episodi riportano alla luce la relazione ancestrale che lega l’uomo alla natura, un rapporto grazie al quale Righetto riscopre l’attenzione verso le piccole cose, il silenzio e la semplicità della montagna, i ricordi di famiglia e dell’infanzia.

Dove guardare la serie

La web serie verrà trasmessa anche sui canali social dei quotidiani Il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, La Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi.