L'art pour l'art

Conferenza di Marco Bellano



Saint-Saëns è autore di 127 mélodies composte sull’arco di otto decenni, tra il 1841 e il 1921, dal piccolo Camille di cinque anni e mezzo, fino al decano dei compositori francesi, nell'anno stesso della sua morte. La conferenza introduce al mondo delle sue mélodies, non ancora preso in seria considerazione dalla musicologia; un mondo fatto di sperimentazione, in tempi dove la mélodie viveva ancora a stretto contatto con l’antica romance, di scelte poetiche curiose, di “madrigalismi” geniali, e di importanti sguardi all’antichità che suggeriscono a Saint-Saëns l’impiego di una scrittura neoclassica.



Info e prenotazioni: bru-zane.com e tickets@bru-zane.com