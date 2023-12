L'ensemble barocco Aquae Sonus Resonantia all'Auditorium Lo Squero

Chiude la stagione dei concerti 2023 di Asolo Musica e Veneto Musica, programmata da Federico Pupo all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, il concerto di sabato 16 dicembre alle 16.30 con l’Aquae Sonus Resonantia, ensemble barocco composto da Enzo Caroli, traversiere, Marco Rosa Salva, flauto dolce, Alberto Casarin, viola da gamba, Dario Pisasale, tiorba e Noriko Fujimoto, clavicembalo.

L’ensemble barocco “Aquae Sonus Resonantia”, di recente formazione, nasce dall’incontro di musicisti di formazione veneziana che hanno in comune l’interesse e la passione per la musica barocca, nell’esecuzione dei cui brani – su strumenti d’epoca – dominano i cambi repentini di tempo, i passaggi di grande virtuosismo strumentale, l’uso del contrappunto e della fuga, oltre ad un ampio senso dell’improvvisazione. Il nome “Aquae Sonus Resonantia” corrisponde alla natura di Venezia, richiama in effetti il suono magico della città lagunare da secoli trasmesso attraverso l’incanto della musica. I componenti hanno un curriculum di prestigio con esperienze che spaziano dal concertismo alla didattica, dall’esperienza orchestrale a quella discografica.

Per l’occasione l’Ensemble offrirà un’antologia di brani di diversi autori, in un percorso di ascolto che accosta originalmente compositori celebri ad altri di più rara esecuzione. Il programma si apre con la Trio Sonata in mi minore per flauto dolce, traversiere e basso continuo di Georg Philipp Telemann e prosegue con brani di Antonio Lotti, Christopher Simpson, Paolo Benedetto Bellinzani, Johann Hieronymus Kapsberger, Georg Friedrich Handel e Benedetto Marcello e, in chiusura, ancora Telemann con la Trio Sonata in la minore. Un concerto che vede i musicisti impegnati in un ampio e articolato ventaglio di pagine, riflesso di un mondo che continua a offrire nuovi spunti artistici e narrazioni emozionali.