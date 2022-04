I quarant'anni di carriera di Alessandra Ferri al Teatro Goldoni con "L'heure exquise"

Alessandra Ferri celebra i i quarant’anni di carriera al Teatro Goldoni di Venezia con uno speciale spettacolo, L’Heure Exquise, basato su Oh, les beaux jours (Giorni felici) di Samuel Beckett. L'artista interpreterà un ruolo significativo, quello di Winnie, la ballerina “âgée” immaginata nel 1998 da Maurice Bejart per Carla Fracci, che nella sua malinconica solitudine vive nei gioiosi ricordi dei suoi giorni felici.

Lo spettacolo, che ha debuttato in prima assoluta il 4 giugno 2021 al Ravenna Festival, concluderà la sua tournée nazionale sui più grandi palcoscenici del Veneto, tra cui il Teatro Goldoni di Venezia dove andrà in scena l'11 e 12 maggio alle 20.30.

Willy, impersonato da Thomas Whitehead, è un ex-partner di Lei, sommersa non dalla famosa collina di sabbia, ma da una montagna di vecchie scarpette da punta. Un altro personaggio femminile per Alessandra Ferri, come Virginia Woolf, Eleonora Duse e Léa di Chéri, tutte donne eccezionali che appartengono a questo capitolo della sua vita.