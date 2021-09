L’organista danese Soren Gleerup Hansen in concerto a Venezia

Prosegue la programmazione del Festival organistico internazionale Gaetano Callido a Venezia, nella chiesa di San Trovaso. Venerdì 10 settembre, alle ore 21, l’organista danese Soren Gleerup Hansen proporrà un programma di musica rinascimentale e barocca all’organo Callido della chiesa di San Trovaso.

Formatosi alla Royal Danish Academy of Music, Hansen ha all’attivo molte incisioni discografiche, in particolare rivolte alla musica danese del periodo romantico. Il Festival Callido è promosso dall’Associazione Alessandro Marcello, in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica. L’ingresso è libero, secondo i protocolli previsti dalla legge (sarà richiesto il green pass).

