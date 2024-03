Al Teatro Belvedere di Mirano va in scena "La locandiera e gli amorosi"

La rassegna “Teatro di Primavera 2024” si apre domenica 10 marzo al Teatro Belvedere, in via Belvedere n. 6 a Mirano, alle ore 16.00, con la commedia “La locandiera e gli amorosi” di Piero Dal Pra, liberamente ispirata al capolavoro di Carlo Goldoni. In scena la compagnia Prototeatro di Montagnana.



Fedele alla trama e, in gran parte, al testo dell'opera goldoniana, lo spettacolo, ricco di trovate comiche, è un “gioco all'invenzione” degno della Commedia dell'Arte, in cui i personaggi si muovono con ritmo sostenuto come gli ingranaggi di un orologio perfetto, mantenendo la loro spiccata caratteristica di maschera. Il tutto, sottolineato dalla continua presenza di musiche e luci, particolarmente suggestive e arricchito da variopinti costumi. Grazie alla scorrevolezza delle scene e per il linguaggio teatrale vivace e altamente comunicativo, lo spettacolo ha riscosso un notevole successo.