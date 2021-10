La marchesa del pianoforte

Uno dei grandi progressi apportati dal Conservatorio è l’ammissione di allievi di entrambi i sessi. Questo vale anche per il corpo insegnante: sin dal momento dell’apertura dell’istituto, Hélène de Montgeroult è nominata professoressa di pianoforte in una classe maschile. Per quanto straordinario questo possa sembrare, la scelta di una donna è meno sorprendente del fatto che si trattava di un’aristocratica, nel cuore di un istituto che nasceva sotto il segno della neonata Repubblica. Considerando tale singolarità e conoscendo i molteplici ostacoli che si frapposero alla sua nomina, si capisce già il carattere eccezionale di questa pianista d’avanguardia, che nei suoi Studi traccia una via per il futuro.





Studi per pianoforte di Hélène de Montgeroult

