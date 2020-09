La mélodie come evasione

Anche in diretta streaming su www.bru-zane.com/replay



Oltre a essere un fantastico terreno di sperimentazione musicale, la mélodie francese costituisce anche un rifugio prezioso per i compositori della Belle Époque: il favore che incontra nei grandi salotti parigini e l’interesse che suscita presso gli editori consentono ai suoi autori di farsi conoscere e di ottenere introiti supplementari, sempre benaccetti. Tuttavia, per avere successo nel campo della mélodie non bisogna lusingare il pubblico al quale è destinata facendo in modo che vi si rispecchi, quanto piuttosto allontanarlo dal tumulto della vita moderna, trasportandolo in una natura idealizzata o nel cuore di una città leggendaria. Cyrille Dubois e Tristan Raës, raffinati conoscitori di tale repertorio, ci fanno rivivere questa “evasione” in forma di mélodie.



PROGRAMMA:

Mélodies di SAINT-SAËNS, FAURÉ, DUBOIS, HAHN



Finale con brindisi