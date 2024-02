A Dolo va in scena "La scuola dei mariti e delle mogli" di Molière

L’ultimo venerdì di febbraio va in scena il terzo spettacolo della stagione di prosa "I Do Love a Teatro 2024", promossa ed organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dolo con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto.

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Italia, la compagnia Theama Teatro presenta La scuola dei mariti e delle mogli di Molière, rielaborazione drammaturgica e regia di Piergiorgio Piccoli, in scena Anna Zago, Aristide genovese, Anna Farinello, Piergiorgio Piccoli, Daniele Berardi e Paolo Rozzi.

Scritta e rappresentata al Théâtre du Palais-Royal di Parigi il 24 giugno 1661 con enorme successo, tanto da risollevare le sorti della Compagnia, La scuola dei mariti affronta, nella versione originale, il tema dell'educazione delle donne, delle mogli in particolare, mentre nella versione proposta si rivelerà fin dall’inizio come una considerazione aggiornata e moderna sul rapporto uomo-donna e su come l’educazione sentimentale degli uomini sia necessaria per sostenere la crescita, l’indipendenza e la solidità delle donne, che sono tuttora il pilastro portante di ogni comunità. Inevitabile qualche riferimento anche ad una nuova società più fluida, in cui i ruoli maschili e femminili possono fondersi e confondersi senza traumi o discriminazioni. Molière ha composto La scuola dei mariti assemblando materiali tratti dal repertorio del teatro tradizionale, da numerosissime fonti (a dimostrare quanto l’argomento sia sempre stato oggetto di interesse teatrale) e fu la prima ad essere da lui pubblicata autonomamente.

È il primo passo verso una nuova e moderna commedia di costume, che segna l'addio al vecchio teatro, ai suoi schemi, alle sue convenzioni. L'anno dopo ci sarà la conclamazione di un teatro totalmente nuovo, con quel capolavoro che è La scuola delle mogli di cui La scuola dei mariti è in qualche modo la prova generale (peraltro insuperata per ciò che riguarda il brio dell'intreccio e la straordinaria invenzione farsesca). Entrambe le commedie, così simili da essere considerate l’una la riscrittura dell’altra, sono geniali nel trattare in chiave comica un tema che quasi tutti avrebbero vòlto in tragedia: lo scacco della volontà umana di fronte all’imponderabilità del reale, che sta alla base del fallimento di ogni tentativo di ordine morale e sociale.

La storia è un meccanismo perfetto, anche se lineare, nella struttura delle scene e dei passaggi drammaturgici, e quindi, proprio per questo, facilmente adattabile ad un’epoca più moderna. Aristide e Lello allevano due ragazze senza genitori, nell'intento di farne le loro spose, ma solo il primo, più vecchio, che tratta la sua amata dandole fiducia e concedendole libertà, riesce a conquistarne i sentimenti; l'altro, tirannicamente severo, vede invece la sua donna essere preda di un giovane e romantico corteggiatore, complice anche la grande ingenuità della ragazza, indotta dalle rigide restrizioni matrimoniali. Nell'opera, che vive soprattutto della comicità di Lello, contrapposta alla lungimiranza di Aristide, oltre che della servitù gaglioffa e ridicola, sono stati individuati echi della biografia dello stesso Molière, che si accingeva in quell'epoca a sposare Armande Béjart. I due protagonisti maschili sono maschere caricaturali, ma dietro di loro si nasconde l’uomo comune, con il suo bagaglio di normali aspirazioni.

Le due commedie si intitolano "Scuole" perché vorrebbero "insegnare" agli spettatori l’utilità di una visione di se stessi più ironica e di conseguenza più sana. In questo allestimento le due commedie si integrano a vicenda, cogliendo tutti i migliori aspetti dell’intreccio e quelli collegati alla contemporaneità del tema, ottenendo quindi una metafora universale delle convenzioni relazionali e sociali riferite al genere femminile e a quello maschile, il tutto caratterizzato da una irresistibile comicità.