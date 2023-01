Giuliana De Sio in scena al Teatro Toniolo con "La signora del martedì"

Sarà Giuliana De Sio la protagonista dello spettacolo La signora del martedì, testo nato dalla penna di Massimo Carlotto, intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia e arricchito da un’ironia elegante.

In scena dal 20 al 22 gennaio, lo spettacolo rientra nel cartellone straordinario pensato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e costruito in partnership con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto, che riesce a portare in città nomi di attori e compagnie di caratura nazionale ed internazionale.

La trama

Alfonsina Malacrida – detta Nanà – da nove anni, ogni martedì, va a comprarsi un’ora d’amore. Nove anni fatti di un martedì dietro l’altro: la signora arriva, saluta, mette il denaro sul comodino, si spoglia, piega ordinatamente i vestiti e s’infila a letto dopo aver verificato la pulizia delle lenzuola. Lui, Bonamente Fanzago, attore porno al tramonto, che nei periodi di magra aveva fatto anche il gigolò, è rimasto con quest’unica cliente: la signora del martedì. Verso il quarto anno di incontri, però, l’attore si era innamorato della donna mentre all’inizio del settimo era così travolto dai sentimenti che aveva commesso l’errore di dichiararsi.

Ma Nanà, forse sorridendo dentro di sé, aveva rifiutato la proposta con decisa fermezza. Dalle parole di Pietro Emilio Belli, giornalista di cronaca senza scrupoli che incontra la donna, emerge il passato oscuro della protagonista. Uno stato di tensione, di trepidazione, attraversa tutto lo spettacolo e ci accompagna fino all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato, legati per sempre a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, investigatore instancabile del crinale tra il bene e il male.

Lo spettacolo si terrà al Teatro Toniolo venerdì 20 gennaio alle ore 21.00, sabato 21 gennaio alle ore 19.30 e domenica 22 alle 16.30.

Orario di apertura della biglietteria del teatro: dal martedì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19. Per informazioni chiamare il numero 3497723552.