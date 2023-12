La storia dei capitelli di Burano, un progetto per conservare il patrimonio

La tradizione votiva di Burano, Mazzorbo e Torcello rappresentata in un libro. Un progetto dell'Associazione artistica culturale di Burano, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo e con il patrocino della Città Metropolitana e del Comune, che verrà presentato all'oratorio di Santa Barbara sull'isola di Burano, sabato alle 17. Cento pagine che accompagnano il lettore in un viaggio nelle tradizioni scomparse delle nostre isole che rimangono vive solo nei ricordi delle persone più anziane, dove la tradizione orale e i dati storici sono documentati da circa 230 foto.

Un testo che ha anche lo scopo di valorizzare il territorio lagunare comprendente le isole di Burano, Mazzorbo e Torcello, dove i segni del passato lentamente e inesorabilmente stanno scomparendo: in modo particolare a Burano, ancora ricca di immagini e capitelli devozionali (86) che a scopo religioso e in maniera molto semplice i cittadini hanno eretto nel corso del tempo: ex voto per grazia ricevuta o emblema a sicura protezione della propria famiglia. Nel corso del tempo queste immagini sacre divennero un punto di riferimento per le processioni liturgiche o per le pratiche devozionali locali e tipico esempio di arte popolare che ora merita di essere salvaguardata per non disperdere la memoria storica e la tradizione orale di questa pagina importante di vita religiosa e civile di una intera comunità lagunare.

Fin da sempre, infatti, le isole della laguna sono state ornate di queste immagini che soprattutto dopo eventi drammatici quali guerre o calamità venivano erette o abbellite in segno di ringraziamento oppure per invocare la protezione di un determinato santo. Affissi sulle case, spesso questi capitelli venivano gestiti dalla comunità e in determinati momenti dell’anno si riunivano le singole contrade o l’isola intera per la recita della preghiera, fosse essa supplica di intercessione o lode di ringraziamento. Così queste immagini a metà strada tra il pubblico e il privato, tra il religioso ufficiale ed ufficioso, venivano abbellite di fiori, pulite e restaurate con le offerte dei singoli fedeli che vedevano in questi simulacri una protezione per la propria isola.

Il turismo di massa, il cambiamento nelle abitudini religiose e civili in corso negli ultimi tempi, la scomparsa delle persone più anziane che ricordano aneddoti e curiosità legati a queste immagini o ad avvenimenti coevi, rendono la tradizione dei capitelli di Burano un elemento culturale degno di nota e necessario di tutela. I dati tramandati dalla tradizione orale sono supportati da ricerche d’archivio per garantire l’attendibilità dell’opera. Il libro racchiude le memorie storiche e anche le processioni a Burano dai primi anni del 1900 agli anni ’70 del secolo scorso.

I testi e le ricerche sono a cura di Valentino Tagliapietra ed Elia Enzo mentre l’elaborazione fotografica e? stata curata da Luca Bon. Gran parte del materiale deriva dall'archivio privato di Emilio D’Este. La maggior parte delle foto all'interno del libro sono di Mariuccia D’Este (1984), Lucio Zanella (2006), Luca Bon (2023). La copertina è un omaggio al pittore buranello Antonio Tisbe Tagliapietra, ed e? stata proposta da Giovanni Costantini. Il libro contiene anche un saluto del parroco della Parrocchia di San Martino Vescovo, monsignor Antonio Senno e un saluto di Paola Mar, assessore per il Patrimonio, Toponomastica, Universita? e Promozione del territorio di Venezia.