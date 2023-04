La voce grande di Venezia: il 25 aprile il concerto diffuso nelle scuole storiche della città

Le due formazioni corali veneziane dirette da Marco Toso Borella, Big Vocal Orchestra e Vocal Skyline, protagoniste di un evento unico che toccherà in dieci tappe tutte le antiche Scuole Grandi di Venezia e alcune di quelle Storiche e di Nazionalità in un concerto diffuso gratuito lungo tutta la giornata del 25 aprile.

Per la prima volta nella storia moderna le antiche istituzioni della Serenissima saranno infatti unite in un'iniziativa comune che si snoderà per tutta la giornata del 25 aprile: l’intento è quello di creare un dialogo tra le antiche istituzioni delle Scuole di Venezia e un tessuto sociale e artistico pulsante composto da cittadini che oggi nella città lagunare vivono, lavorano e studiano.

Protagonisti di questa esperienza sono gli stessi veneziani membri delle celebri formazioni corali della Big Vocal Orchestra e Vocal Skyline che incarnano in questo modo la voce contemporanea della città che esiste, che resiste e che canta insieme. Presente e passato, tradizione e futuro che si incontrano in alcuni dei luoghi più evocativi della Storia di Venezia usando il linguaggio universale della musica nella sua veste più accattivante e coinvolgente, per permettere a tutti di godere in un'unica giornata della bellezza di questi luoghi.

Le location

Scuola Grande di S. Marco (Ospedale Civile) - Scuola Grande di S. Maria del Rosario (S. Giovanni e Paolo) alle ore 9.00-9.45

Scuola Grande di S. Maria di Valverde (Misericordia) alle ore 10.30-11.15

Scuola Grande di S. Teodoro alle ore 13.00

Scuola Grande di S. Fantin (Ateneo Veneto) alle ore 13.45

Scuola Grande di S. Maria della Carità (Accademia) alle ore 14.30

Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia (S. Giacometto di Rialto) alle ore 12.00-12.30

Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone alle ore 15.30-16.00

Scuola Grande di S. Maria del Carmelo (Carmini) alle ore 17.00-17.30

Scuola Grande di S. Rocco alle ore 18.30-19.30

Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista alle ore 20.30-21.30

L'ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria online (a partire dal 10 aprile).