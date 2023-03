Con "La volpe" le inquietudini femminili in scena al Teatro a l’Avogaria

Prosegue il nuovo ciclo dei “Martedì dell’Avogaria”: la rassegna che, al Teatro a l'Avogaria di Venezia presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale.

Appuntamento martedì 14 marzo 2023, ore 21.00, con la messa in scena de “La volpe” con Monica Garavello per la regia di Stefano Pagin. Nello spettacolo, liberamente ispirato al capolavoro omonimo di D.H.Lawrence, saranno protagoniste le inquietudini femminili. Si narrerà la vicenda di due giovani donne, legate da un profondo rapporto, che tentano, fra mille difficoltà, di gestire una fattoria isolata dal mondo. Negli ultimi tempi però una volpe metterà in crisi il loro rapporto sterminando molte galline. Arriverà un soldato a complicare ancor di più il legame fra le due.

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Cà Foscari di Venezia, e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia. In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la “Commedia degli Zanni” rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali. Riconosciuta come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione.