Laboratori e giochi per bimbi al parco di Mirano: ospiti Cavazzano, Frison e tanti altri

Domenica 20 novembre tutto il parco Belvedere di Mirano, con le sue strutture storiche, ospita l'evento "Esplora bimbi", con 13 laboratori alla scoperta delle ricchezze della città, dalla storia all'ambiente.

L'appuntamento, che si svolge in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è organizzato dall’assessorato al turismo con la collaborazione della cooperativa “Aclicoop” e la partnership di diverse realtà del Miranese: Emergency, My Regeneration, Legambiente Miranese, Arcam Mirano, Ce.Svi.Te.M., Bandera Florida, Fiab Mirano-Riviera del Brenta, Neverland, Libera Miranese e Casa delle Muse.

Ci saranno laboratori di tutti i tipi, una “caccia alla foglia” per scoprire l’ambiente naturale che circonda le ville, una visita guidata per bambini, un laboratorio con l’uso dei famosi mattoncini “Lego”, letture animate, un laboratorio teatrale e uno sul riciclo… e tanto altro. L’iniziativa vede il coinvolgimento del fumettista Giorgio Cavazzano, del musicista Dante Calore, del Teatro Moro e di Denis Frison, attore e regista con film distribuiti su Amazon Prime video e una scuola di musica e recitazione a Spinea.

All’ingresso verrà regalata una mappa realizzata dall’illustratrice miranese Giorgia Zenere, residente in Germania, dove ha collaborato per la realizzazione di feature films indirizzati ai più piccoli come Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau e altri cartoni animati ancora in produzione.

Il tutto si concluderà con lo spettacolo “Nina delle stelle”, una divertente e delicata favola moderna sul legame indissolubile fra umanità, natura, istruzione e diritti, a cura del teatro Zelda. È possibile prenotare un posto al sito www.esplorabimbi.it