Riprendono i laboratori teatrali: dai più giovani ai meno giovani, tutte le proposte

Dopo il successo delle passate edizioni, a partire da ottobre fino ad aprile, il Teatro Goldoni torna ad aprire le sue porte ai veneziani di tutte le età, dai più piccoli ai nonni, con i laboratori teatrali promossi dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale: riprende come ogni anno il Teatro di Cittadinanza ideato dal regista Mattia Berto che, dopo aver invaso case, negozi, calli, canali e hotel, con questa edizione intitolata Giocare in campo interpreta Venezia come teatro ritrovato e porta i performer cittadini in scena nei campi della città. Un appuntamento dedicato a bambini e ragazzi è, invece, quello di Teatro in movimento a cura di Susi Danesin e Isabella Moro, che attraverso la sperimentazione di diversi linguaggi, dalla narrazione alla danza, puntano ad accompagnare i giovanissimi alla scoperta della magia del teatro.

Il nuovo progetto di laboratorio teatrale per cittadini veneziani tra i 20 e i 70 anni ideato da Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto si sviluppa in un ciclo di 18 incontri, che si terranno da ottobre ad aprile nella sala prove del Teatro Goldoni, e 3 performance che, in preparazione allo spettacolo finale che debutterà sul grande palcoscenico del teatro più antico della città, animeranno alcuni tra gli storici campi di Venezia.

Durante il percorso le parole e lo sguardo di Italo Calvino e di altri grandi autori si fonderanno con le storie dei cittadini. Secondo il regista Mattia Berto, “in un momento storico di profonde trasformazioni, ancora una volta, l’idea di un teatro di comunità, che si interroga e condivide, vuole costruire uno sguardo limpido sui luoghi amati e vissuti dalla comunità stessa. Eterni sognatori di utopia e vita, il teatro sarà cura e rivoluzione”.

Tornano anche i laboratori di teatro in movimento per bambini e ragazzi (7-13 anni) a cura di Isabella Moro e Susi Danesin, che si terranno nella sala prove del Teatro Goldoni da ottobre ad aprile, con l’obiettivo di accompagnare i più giovani nella scoperta di due diversi linguaggi, quello della narrazione teatrale e quello della danza creativa: l’espressione corporea e l’azione teatrale si completano e si rafforzano attraverso un percorso in cui il corpo fa da protagonista sperimentando le sue infinite possibilità di comunicazione.

Si giocherà con l’immaginazione, il vissuto interiore, le emozioni, la relazione con l’altro e lo spazio che ci circonda. Si giocherà con le avventure che capitano ogni giorno nella propria quotidianità focalizzando l’attenzione sul possibile lato comico o tragico di queste. Che cosa rende comica una situazione che appare apparentemente tragica o viceversa? Il teatro diventa una lente di ingrandimento per vedere la realtà da diversi punti di vista. Martedì 11 ottobre si terrà una lezione di prova gratuita e aperta a bambini e ragazzi su prenotazione obbligatoria