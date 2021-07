Laguna InVita: conoscerla, rispettarla, tutelarla. Viverla.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nel quadro degli eventi celebrativi dei 1600 anni della fondazione della città di Venezia, nella splendida cornice di Palazzo Corner Mocenigo di San Polo (Venezia - Campo San Polo 2128/A), il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Associazione Venezia InVitaha, ha allestito un percorso espositivo visitabili, gratuitamente, fino al 31 ottobre 2021.



La mostra prevede una selezione di 60 acquarelli del noto artista veneziano Claudio Trevisan.



Le mirabili e fedeli illustrazioni sul tema “pesci e molluschi della laguna”, con didascalia e denominazione in italiano, nome scientifico ed in veneziano, sono un importante elemento di rappresentazione artistica volta ad essere un mezzo divulgativo della fauna marina locale e dell’ecosistema che la ospita.



L’evento affronta il tema del mare con delle opere che rappresentano le specie ittiche che popolano l’alto Adriatico e la laguna veneta, con la consapevolezza di quanto la loro approfondita conoscenza sia importante per la salvaguardia della biodiversità marina e, indirettamente, poiché ce ne cibiamo, per la salute della collettività.

Nel conteso della mostra, inoltre è presente una sezione dedicata al servizio Aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia".

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...