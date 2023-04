A Dolo i festeggiamenti per i sessant'anni della Lamborghini con un'esposizione delle vetture

Lamborghini festeggia i 60 anni del marchio in un tour internazionale che tocca anche Dolo: la città è stata infatti scelta dalla nota casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese per una tappa del tour che porterà le prestigiose vetture a percorrere le strade di tutta Europa, con sosta nei borghi e nei luoghi più suggestivi.

«Con grande piacere – commenta il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto – venerdì 28 aprile, alla mattina, accoglieremo oltre venti modelli storici di auto Lamborghini a Dolo, che i proprietari lasceranno in esposizione, lungo i parcheggi della via Mazzini, appositamente riservati a loro per l’occasione. Siamo molto orgogliosi che Dolo sia stato pensato quale scenario per i festeggiamenti del “60th Anniversary Giro” partito il 23 febbraio scorso dal Giappone e che toccherà anche Regno Unito, Stati Uniti e Cina. Un’occasione unica, della quale siamo grati a Lamborghini, che conferma la centralità della nostra città anche negli appuntamenti più importanti» conclude.

Dalle 12 alle 14 gli appassionati di motori potranno ammirare da vicino le automobili prodotte dal marchio simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.