Al Teatro Momo gli spettacoli per i bimbi da 0 a 3 anni: si parte con LàQua

Il Teatro Momo apre le porte ai piccolissimi con il nuovo percorso di spettacoli dedicati agli 0-3 anni: il primo appuntamento è per domenica 20 novembre alle 11 e alle 16.30 con lo spettacolo “LàQua” di e con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta a cura tecnica di Mario Daniele con la produzione Koreja.

Domenica a teatro, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, quest’anno, è caratterizzata da importanti novità, la prima delle quali è l’inserimento degli spettacoli per la fascia dei piccolissimi da 0 ai 3 anni, in doppia replica, alle 11.00 e alle 16.30, che vedranno genitore e bimbo insieme sul palcoscenico per assistere e condividere le prime esperienze teatrali.

"LàQua" è un piccolo canto che riecheggia dalla pancia della mamma. È il suono del primo elemento che accompagna, protegge e culla la vita intrauterina. "LàQua" è il canto del primo viaggio che compie una creatura alla nascita. Un piccolo inno alla vita, all’acqua che la accompagna. LàQua è uno spettacolo pensato per i bambini e le bambine da 0 a 3 anni.

Il titolo è una scomposizione sonora della parola “acqua” e rimanda al gioco di lallazione e sillabazione che accompagna la prima fase delle esplorazioni vocali. Il tessuto sonoro dello spettacolo è un canto polifonico che utilizza proprio la ritmica della lallazione, della sillabazione e della ripetizione.