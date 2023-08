A San Donà di Piave si celebra la "Late summer night"

Sabato 26 agosto, dalle 20 alle 24, le vie di San Donà di Piave saranno animate dalla “Late summer night”: un modo per celebrare il ritorno in città di tutti coloro che hanno vissuto qualche giorno di vacanza e festeggiare il senso di comunità.

In collaborazione con Confartigianato e Confcommercio, durante l'evento sarà possibile trovare negozi aperti, musica, esposizioni di auto, moto e biciclette d’epoca in via XIII Martiri, via Ancillotto, Piazza Duomo e Corso Silvio Trentin.

«È un modo per rivivere e riappropriarci del nostro centro in un clima di festa in una realtà come questa che ha sempre avuto un forte senso di comunità e che risponde bene a questo tipo di iniziative» ha commentato il presidente di Confcommercio San Donà, Angelo Faloppa.