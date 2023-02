LDA incontra i fan alla Nave De Vero

LDA approderà al centro commerciale Nave De Vero di Venezia (Marghera). Dopo il successo nel programma televisivo Amici 21 e la recente performance al Festival di Sanremo appena concluso, l'artista Luca D'Alessio, in arte LDA, giovedì 23 febbraio alle 17:30 incontrerà i fan sul palco di Nave De Vero e firmerà le copie del suo nuovo album Quello che fa bene.

I fan possono anche acquistare il cd in loco presso il temporary store Mondadori allestito per l'occasione o arrivare già provvisti di cd acquistato altrove. La firma del cd è legata al download dell'App "Io & Nave De Vero", di cui è anche appena stata lanciata l'edizione 2023 del contest di gift card.

«Siamo sempre stati legati agli eventi musicali – ha spiegato Angela Berto, direttrice del centro commerciale Nave De Vero –. Investiamo in questo tipo di intrattenimento per creare occasioni di relazione, divertimento e socialità, oltre che per permettere ai fan di incontrare gli artisti preferiti. Abbiamo appena creato eventi per San Valentino e ci saranno quelli dedicati al Carnevale, con truccabimbi e foto gratuite per i visitatori; con la presenza di LDA ricominciano ufficialmente anche gli eventi musicali a dimostrazione del nostro desiderio di essere un punto di riferimento per target differenti». L'evento è realizzato in collaborazione con Sony Music e I-Musicla.