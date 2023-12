Il Teatro Goldoni saluta il 2023 brindando con "Le allegre comari di Windsor"

L’amore contrastato dei giovani, gli equivoci, i travestimenti, le beffe. E le donne, libere di pensare e agire. Il Teatro Goldoni di Venezia saluta il 2023 con "Le allegre comari di Windsor" e, assieme al cast dello spettacolo, diretto da Andrea Chiodi, brinda al nuovo anno.

Da giovedì 28 dicembre a lunedì 1° gennaio 2024 va in scena una delle commedie più amate e rappresentate del Bardo. L’opera e i personaggi di William Shakespeare vengono evocati in una sorta di country club dal sapore inglese, fatto di tartan e kilt, in un vivace gioco di farse, danze e violenze. Un'occasione per celebrare l’arrivo del 2024 direttamente a teatro. Dopo lo spettacolo di domenica 31 dicembre, infatti, seguirà il brindisi per festeggiare il nuovo anno con il pubblico.



Ad animare il teatro, sabato 30 dicembre durante la replica de "Le allegre comari di Windsor", saranno anche i performer della compagnia Malmadur che vestiranno i panni di spettatori-traduttori di ciò che avviene sul palcoscenico: da un palchetto del Goldoni guarderanno lo spettacolo e lo tradurranno per chi starà fuori dal teatro. Il teatro è circondato è il titolo di questa performance originale che dà vita a una telecronaca teatrale in diretta che sarà proiettata sulla parete esterna del teatro.

Le allegre comari di Windsor

Nell’adattamento curato da Angela Demattè, che gioca sulla fedeltà del linguaggio, Andrea Chiodi conferma il suo talento registico, creando un mondo immaginario abitato da un cast d’eccezione. L’iconica Eva Robin’s vestirà i panni di Miss Quickly, sempre pronta a tessere quel filo che unisce tutti gli inganni. Assieme a lei, sul palcoscenico, Angelo Di Genio, Francesca Porrini, Nicola Ciaffoni, Davide Falbo, Riccardo Gamba, Sofia Pauly, Ottavia Sanfilippo e Pierdomenico Simone. Ad arricchire la produzione, firmata da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, le scene di Guido Buganza, i costumi di Ilaria Ariemme e la cura dei movimenti di scena di Marta Ciappina, oltre alle musiche di Daniele D’angelo.



Dietro l’insistenza della divertita regina Elisabetta I, conquistata dal personaggio di Falstaff, tra il 1599 e il 1601, Shakespeare scrive in quattordici giorni Le allegre comari di Windsor. Al centro della narrazione le burle di due signore che, ricevendo attenzioni e lettere d’amore da un uomo buffo e squattrinato, ricambiano facendosi beffa del malcapitato. Una commedia dei fraintendimenti dalle risate assicurate, un incalzare di equivoci e situazioni surreali che coinvolgeranno il pubblico per due ore di puro spettacolo.