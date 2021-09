Le Colonete, 42° incontro artistico

La 42esima esibizione d’arte dell'Associazione culturale "Le Colonete" di Venezia offre un posto speciale per un nuovo concetto proveniente da una galleria d'arte Svizzera situata in Zurigo: “Perfume Art Creation Gallery”. E' un nuovo concetto di arte, profumata, dove le arti visive e olfattive coinvolgono il pubblico guidandolo attraverso un nuovo viaggio olistico.



Da 40 anni, l'associazione “Le Colonete” promuove e coinvolge artisti, fotografi, collezionisti, commercianti d'arte che esprimono lo stile di vita veneziano e durante questa 42esima edizione, “Perfume Art Creation” è orgogliosa di lanciare il proprio concetto con i seguenti artisti:



Rosanna Basilio

Carla Erizzo

Natalia Gerasimova

Giacomo Gilli

Erik Strauss



La tradizione delle belle arti selezionate dal comitato dell' Associazione culturale "Le Colonete" garantisce l'unicità di questa mostra situata nel cuore di Venezia. Il portico colonnato, dove la mostra si svolge ogni anno, accompagna il pubblico durante le magiche passeggiate, nelle dolci e vellutate serate d’autunno. Il logo dell'Associazione è stato creato riproducendo un affresco -rinvenuto durante i restauri del soffitto del portico colonnato- che esprime l'origine di questo luogo storico.



Con la gentile concessione dell'Associazione culturale "Le Colonete", i titolari di “Perfume Art Creation” saranno presenti durante l'inaugurazione -fissata per il 25 Settembre alle ore 17:00- per presentare il concetto, le opere e il gruppo di artisti coinvolti.



La mostra collettiva sarà visitabile dal 25 Settembre al 1 Ottobre 2021 dalle 15:30 alle 19:00, tutti i giorni tranne il lunedì. La mostra si trova in Sestiere di S. Marco al civico 993. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 333/9996531

