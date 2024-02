Le contaminazione del jazz in scena a Venezia

È tutto pronto per la settima edizione di Jazz&, la rassegna di jazz e contemporary organizzata da Veneto Jazz che guarda alle contaminazioni e alle nuove sonorità. In programma ci sono 13 appuntamenti, a partire dal 23 febbraio, nei migliori teatri e club.

Il programma di Jazz&

Ad aprire le danze è il Laguna Libre, con il piano trio del siciliano Dario Carnovale (23 febbraio) e il piano trio del pianista tedesco Christian Pabst (2 marzo). Lo Splendid Venice Hotel innova la sua proposta con due "Soul Night Dinner" di cucina e musica durante le quali ospita le accattivanti voci di Donna Gardier (29 febbraio) e di Yvonne Park (14 marzo).

Alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, sostituisce il piano con il vibrafono invece Saverio Tasca, uno dei virtuosi mondiali dello strumento, nel trio formato da Alessio Zoratto al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria. Il concerto sarà aperto dal giovane pianista napoletano Lorenzo Vitolo, per il circuito Tomorrow’s Jazz, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano (2 marzo). Sempre alle Apollinee, l’alchimista del violino Luca Ciarla crea le sue musiche con un pedale loop, la sua voce e diversi strumenti giocattolo: appuntamento l'8 marzo. Il 16 marzo sarà la volta del pianista americano Aaron Gioldberg, che mescolerà musica brasiliana e europea colta, affiancato dal contrabbassista neozelandese Matt Penman e dal giovane e talentuoso batterista siciliano Joe Santoro.

Dobrawa Czocher, violoncellista e compositrice che ama espandere lo spettro del suono del violoncello, sarà ospitata al Fondaco dei Tedeschi, in collaborazione con Nu Fest (21 marzo). Ancora, dai bassifondi di Recife in Brasile a icona del jazz internazionale, Amaro Freitas porta la sua musica in solo al Laguna Libre, con pianoforte, M’bira elettronica e voce (24 marzo). Adrien Brandeis, pianista e compositore francese sarà portagonista alle Sale Apollinee con il suo jazz colorato e ricco di sfumature, con influenze di musica classica e latina (6 aprile).

La rassegna farà tappa anche fuori provincia, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, con l'esibizione di Milan Řehák, considerato uno dei fisarmonicisti cechi più interessanti e progressisti (6 aprile). Il 26 aprile si torna al Laguna Libre a Venezia con il batterista Juanma Barroso, accompagnato da Francesco Zampini alla chitarra e Michelangelo Scandroglio al contrabbasso (26 aprile). Infine, le Sale Apollinee del Teatro La Fenice accoglieranno Yumi Ito, cantante svizzera con radici polacco-giapponesi, considerata una delle rappresentanti più importanti dell'improvvisazione vocale (27 aprile).

«Yumi Ito è l’icona art-pop jazz neoclassica della rassegna che ben rappresenta questa edizione costruita su talenti e progettualità innovative - spiega Giuseppe Mormile, direttore artistico di Jazz& e presidente di Veneto Jazz -. Il programma ospita alcuni artisti classici che però si reinventano con progetti arditi, ma anche nuove leve impegnate ad esplorare suoni e culture. Insomma, le contaminazioni del jazz alla massima potenza».