Le dive di Andrea Pattaro in mostra

Sabato 29 agosto alle ore 17 verrà inaugurata alla Taverna la Fenice (Campiello la Fenice, 1939 – Venezia) la mostra fotografica “Le Dive” organizzata insieme al Gruppo Bacardi&Martini in occasione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.



Con 12 scatti il giornalista e fotografo Andrea Pattaro – che segue il festival dal 1984 – racconta le dive del cinema internazionale che hanno sfilato sul red carpet del Lido dal 2010 in poi. Da Monica Bellucci a Lady Gaga, da Scarlett Johansson a Penelope Cruz, e ancora Madonna, Kristen Stewart, Giovanna Mezzogiorno, Kate Blanchet, Chiara Ferragni, Milla Jovovich, Nicole Kidman e Natalie Portman.



“La bellezza e la gioia di questi sguardi delle protagoniste del grande cinema, che trova da sempre casa a Venezia, per sconfiggere questo momento di tristezza. Lanciamo così un messaggio di speranza e l’augurio di una ripartenza serena” commenta Pattaro.



Una esposizione che trasforma un luogo storico che ha ospitato Maria Callas, Luciano Pavarotti e i più grandi direttori d’orchestra nella cornice ideale per una installazione d’arte, coniugando il classico con il contemporaneo.

