"Le donne de casa soa", lo spettacolo di Goldoni al teatro Momo

Al Teatro Momo di Mestre è in scena lo spettacolo "Le donne de casa soa", di Carlo Goldoni, con la produzione Teatro Insieme. L'evento, organizzato dal Settore cultura del Comune di Venezia, è in programma domenica 11 dicembre alle 16.30 per la stagione "Divertiamoci a teatro".

Uno spettacolo divertente e coinvolgente: «Avere in casa una ragazza in età da marito è un vero grattacapo! Soprattutto se la ragazza non dispone di dote e peggio ancora se è già invaghita di un coetaneo che ha visto dal balcone». Angiola, donna di carattere e spirito, per sistemare la giovane cognata Checca, deve affrontare la sua ostinazione e i suoi pregiudizi. Nella sua determinazione a trovarle un marito “da par suo” si servirà della sua astuzia e parlantina, e dell’intermediazione di molti altri personaggi, in una commedia il cui pregio principale – come descritto dallo stesso Goldoni nei suoi Mémoires – consiste nel dialogo. Si tratta infatti di una commedia briosa e musicale, in cui l’autore ha saputo rappresentare la realtà della piccola borghesia veneziana con estrema verosimiglianza.

Un bozzetto di un modo di fare teatro che sta evolvendo. Un’idea di messinscena in divenire. Un ieri e un domani che prendono vita nel presente. Queste le linee guida che hanno ispirato l’approccio a questa commedia di Goldoni, autore tanto amato dalla compagnia, che pur nella semplicità del dialetto popolare ha il sapore dell’eleganza.