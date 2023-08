Ripartono le visite guidate gratuite condotte dai direttori e curatori dei musei del miglio dell’arte

Dorsoduro Museum Mile, lo straordinario percorso culturale attraverso otto secoli di storia dell’arte lungo il sestiere di Dorsoduro che vede riunite Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana, presenta il secondo ciclo di visite guidate, condotte dai rispettivi direttori e curatori e dedicate ad alcune tematiche trasversali all’arte di ogni tempo, dall’antico al contemporaneo, attraverso le collezioni e le esposizioni in corso.



Il suggestivo viaggio a tappe lungo il miglio dell’arte nel sestiere veneziano di Dorsoduro, avviato nel mese di giugno con un affondo intorno al tema della luce, riprende a settembre con una serie di visite dedicate al colore per scoprire o ri-scoprire, sotto un nuovo e singolare punto di vista, alcuni tra i più grandi capolavori dell’arte internazionale, nonché le mostre attualmente in corso.



L’iniziativa “Le guide del Miglio” propone quattro nuove visite gratuite tutti i lunedì di settembre, alle ore 12, nelle istituzioni del Dorsoduro Museum Mile. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili. Il visitatore che acquista un biglietto a pagamento in uno dei musei del Dorsoduro Museum Mile o è titolare della Membership Card di una delle istituzioni, ha diritto a un ingresso ridotto nelle altre sedi partner.



Il mese di settembre, dedicato al tema del colore, vede avvicendarsi quattro nuove visite: il 4 settembre alle Gallerie dell’Accademia con l’opera “Rinaldo e Armida” di Francesco Hayez, l’11 settembre alla mostra “Icônes” in corso a Punta della Dogana, il 18 settembre presso la Collezione Peggy Guggenheim alla mostra “Edmondo Bacci. L’energia della luce”, nel suo ultimo giorno di apertura al pubblico, e il 25 settembre alla Galleria di Palazzo Cini, impreziosita da un ospite d’eccezione: una luminosa veduta del Bellotto proveniente dal Museo del Castello Reale di Varsavia.



Nel mese di settembre, il biglietto d’ingresso acquistato in occasione di una delle visite del programma “Le guide del Miglio” sarà eccezionalmente valido per ottenere la riduzione presso le altre istituzioni nei giorni preposti alle successive visite guidate.

Il programma

Lunedì 4 settembre, alle ore 12, Gallerie dell’Accademia: Michele Tavola racconta "Rinaldo e Armida" di Francesco Hayez

11 settembre, alle ore 12: Punta della Dogana-Pinault Collection con Bruno Racine

18 settembre, alle ore 12: Collezione Peggy Guggenheim con Chiara Bertola

25 settembre, alle ore 12: Galleria di Palazzo Cini con Luca Massimo Barbero