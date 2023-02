Allo SpazioEventi della Toletta la proiezione del documentario "Le strade di Venezia"

Sabato 11 febbraio, alle ore 11 presso lo SpazioEventi della Toletta, la proiezione del documentario Le strade di Venezia, un'inchiesta diretta da Pierandrea Gagliardi volta a indagare gli spazi di vita veneziani. A seguire, una discussione sul tema dello spazio pubblico in città. Coordinano Mario Santi e Laura Fregolent, urbanista. Per l'occasione, verrà approfondita la questione dei plateatici, vista con gli occhi della difesa degli spazi pubblici. Campi e campielli sono a esclusiva disposizione di bar e ristoranti o restano spazi per passeggiare, sostare, incontrarsi? Un documentario di giornalismo partecipativo.