Stradoni e canali rettilinei verso orizzonti infiniti, filari di gelsi e case contadine che interrompono ritmicamente campi rettangolari, le grida rauche degli aironi che fuggono all’improvviso rimbalzando sull’acqua.



Con questa escursione andremo alla scoperta delle terre di bonifica e del pittoresco borgo di Ca’ Corniani. Questa zona non è sempre stata la vasta distesa di campi coltivati che si vede oggi bensì un’area dominata dalle acque, la Laguna di Caorle.



Nel 1851 Assicurazioni Generali compie la prima grande bonifica del territorio. Grazie a straordinarie opere di ingegneria idraulica e un duro lavoro, quest’area diventa un centro agricolo all’avanguardia densamente popolato.



Un nuovo mondo prendeva faticosamente forma e i casoni, i vecchi casoni sorti nelle vastità acquatiche della palude, rimanevano affogati nel fango e nella polvere.

Faremo un salto in un passato non molto lontano per rivivere la storia e la cultura di questa terra ed immergerci nella quotidianità di uomini che si sentivano liberi soltanto sotto cieli vastissimi e spazi ingigantiti dal vento.



RITROVO: parcheggio accanto alla Cantina Ca’ Corniani, strada SP62 28, 30021 Caorle VE (davanti alla ciclostazione).

DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.



LUNGHEZZA: 7.5 km

DIFFICOLTÀ: facile.

DISLIVELLO: nullo.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive o da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti e gel disinfettante.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://www.beescover.com/dove/le-terre-di-bonifica-e-il-pittoresco-borgo-di-ca-corniani

- scrivendo una email a giulia@beescover.com

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/le-terre-di-bonifica-e-il-pittoresco-borgo-di-ca-corniani.



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.