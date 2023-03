All'M9 una giornata di studio in occasione dei cinquant'anni della Legge Speciale per Venezia

La Fondazione Gianni Pellicani in occasione dei 50 anni della Legge Speciale per Venezia, sabato 25 marzo organizza una giornata di studio sul tema, in Auditorium M9, a partire dalle ore 10.

È trascorso mezzo secolo dall’approvazione della prima Legge Speciale per Venezia, che risale al 6 aprile 1973: una tappa storica per la città che arrivava martoriata dall’alluvione del 1966. Successivamente la normativa venne aggiornata con l’approvazione della legge 798 nel 1984, finalizzata alla realizzazione del Mose, che introdusse l’organismo del Comitatone, quindi la Legge 360 del 1991 e la 139 del 1992, normative di carattere prevalentemente finanziario e volte a rafforzare l’azione di coordinamento.

Sarà un’occasione per una riflessione a tutto campo su Venezia, per valutare gli effetti prodotti dalla legge e per evidenziarne le criticità e i fallimenti. La nuova storia è tutta da scrivere ma l’appuntamento voluto dalla Fondazione rappresenta un altro contributo nell’ambito del ciclo di incontri deniminato: Ri-Pensare Venezia.

Il convegno sarà articolato in due sessioni: la mattina sono previste tre relazioni per inquadrare in modo approfondito il tema. La prima consentirà di fare un excursus critico sui 50 anni di legislazione speciale mettendo in evidenza i punti fermi e le criticità della legge e offrendo alcuni spunti per il futuro. A seguire una relazione sui finanziamenti della Legge Speciale e gli effetti prodotti. Un lavoro che ha consentito di raccogliere e mettere a sistema una grande quantità di dati. Infine è in programma un focus sulla governance di Venezia, con particolare attenzione sulle ultime modifiche introdotte alla Legislazione con l’Autorità per la Laguna. A seguire ci sarà spazio per il dibattito con brevi interventi.

Nella sessione del pomeriggio ci sarà invece l'occasione di approfondire, attraverso tre relazioni, quelli che la fondazione ha individuato come temi fondamentali per la città contemporanea che interessano direttamente la Legge Speciale: ovvero l'ambiente, l'economia e la residenza. A seguire ci sarà un ulteriore spazio dedicato al dibattito.