Letture improvvise, al via la seconda edizione

Torna Letture Improvvise, la rassegna organizzata da nusica.org che giunge ora alla sua seconda edizione. Tre appuntamenti per tre domeniche, il 25 febbraio, il 3 e il 17 marzo, alle ore 17.00 nella Biblioteca Civica di Jesolo, che ospiterà nuove storie e nuova musica improvvisata, pensata per avvicinare persone e idee, per vivere i luoghi della cultura come spazi di riferimento e costruzione di comunità.

Alla base dell’iniziativa c’è un’idea di multidisciplinarità che procede dalla connessione fra letteratura, musica e improvvisazione, nella cornice ideale di una biblioteca come quella di Jesolo architettonicamente votata al connubio tra innovazione e tradizione. Fare cultura a 360 gradi, in un luogo colorato, allegro e accogliente, con un’area bambini e spazi dedicati a tematiche di vario genere: è questo, insieme alla contaminazione dei linguaggi artistici, il cuore del progetto di Letture Improvvise.

I concerti-reading, costruiti attorno alla “traduzione musicale” di testi in prosa e poesia, saranno: "Per sempre proteggo", nato dal sodalizio tra Erica Boschiero e Vasco Mirandola (domenica 25 febbraio) dedicato alle parole che “curano”; "Note sui Sillabari" di Patricia Zanco e Marcello Tonolo (domenica 3 marzo), un omaggio in musica e in versi ai due grandi scrittori veneti Goffredo Parise e Vitaliano Trevisan; "Swinging Stravinsky" di Biagio Bagini con Eugenia Canale e Alfredo Ferrario (domenica 17 marzo), reading musicale tratto dall’omonimo romanzo edito da Oligo. (Biglietti: euro 2,00 disponibili online su OOOH.EVENTS o euro 3,00 all'ingresso in loco. Per informazioni mail staff@nusica.org; tel 327.4610693).

In parallelo alle letture improvvise si terranno, per i piccoli creativi (5-10 anni), i laboratori di musica dalle ore 16.45 fino alla conclusione della lettura. Tra questi, Musicalmente leggendo, ideato e condotto da Carmen Carraro: un viaggio nei territorio della letteratura e della musica a partire dall’albo illustrato, dove parole e immagini stimolano una lettura interattiva, ricca di suggestioni, melodie e suoni. L’ingresso è gratuito su prenotazione a staff@nusica.org

Programma

domenica 25 febbraio ore 17.00 Jesolo – Biblioteca Civica Per sempre proteggo Vasco Mirandola (voce recitante) Erica Boschiero (voce e chitarra) Frutto del sodalizio tra Erica Boschiero, cantautrice trevigiana da sempre attenta alle tematiche ambientali, e Vasco Mirandola, attore di Padova, questo concerto poetico è un omaggio alle parole (in forma di poesia e di canzoni) che “curano”, che "si prendono cura" di noi e di quello che ci sta attorno. I testi e le canzoni dello spettacolo sono tratti dalle ultime opere dei due artisti: Respira, di Erica Boschiero e Cento poesie in gioco per sostare poeticamente nel mondo, Volevo solo scriverti accanto di Vasco Mirandola. (prenota qui: 2 euro | Letture Improvvise – Erica Boschiero e Vasco Mirandola OOOH.EVENTS |Biglietteria online per eventi SIAE, corsi, fiere)

domenica 3 marzo ore 17.00 Jesolo – Biblioteca Civica Note sui sillabari. Omaggio a Goffredo Parise e Vitaliano Trevisan Patricia Zanco (voce recitante) Marcello Tonolo (pianoforte) Note sui Sillabari, nato come un omaggio a Goffredo Parise, è diventato oggi anche il tributo a un altro grande scrittore vicentino, Vitaliano Trevisan. Al termine dello spettacolo – esito dell’incontro tra l’attrice milanese e vicentina d’adozione Patricia Zanco e il pianista veneziano Marcello Tonolo – sarà proiettato un breve ma toccante filmato di Trevisan girato nel luglio 2007 all’interno della casetta rosa di Salgareda, sulla golena del Piave, dove si era ritirato Parise negli ultimi anni di vita. Proprio nel giardino che circonda la casa si era tenuta in quei giorni una delle più suggestive rappresentazioni del melologo. (prenota qui: Letture Improvvise – Patricia Zanco e Marcello Tonolo | OOOH.EVENTS | Biglietteria online per eventi SIAE, corsi, fiere)

domenica 17 marzo ore 17.00 Jesolo – Biblioteca Civica Swinging Stravinsky Biagio Bagini (voce recitante) Alfredo Ferrario (clarinetto) Eugenia Canale (pianoforte) Ormai più di cento anni fa, durante gli anni difficili del primo conflitto mondiale, il compositore Igor Stravinsky si ritrova isolato in Svizzera, dove mette in scena uno spettacolo portatile che dovrebbe garantirgli qualche guadagno. L’invenzione dell’Histoire du Soldatè l’emblema di un’epoca in marcia, e segna l’ingresso di nuovi repertori, tra cui quello del jazz, nel panorama europeo della musica classica. È solo l’inizio di un percorso che culminerà con l’Ebony Concerto, che circa cinquant’anni dopo Stravinsky dedicherà al jazz e al suo mondo. (prenota qui: Letture Improvvise: Biagio Biagini, Eugenia Canale, Alfredo Ferrario | OOOH.EVENTS |Biglietteria online per eventi SIAE, corsi, fiere) un progetto di nusica.org