A Jesolo le "letture improvvise" di Debora Petrina e Tiziano Scarpa

La nuova rassegna Letture Improvvise si prepara al secondo appuntamento, in programma per domenica 12 febbraio, sempre alla Biblioteca Civica di Jesolo (Piazzetta Jesolo 1, Jesolo VE) e sempre alle ore 17.00: ad attendere il pubblico ci sono le canzoni e le storie di uomini, alberi, di animali che cercano l’amore e la verità ne Le cose che succedono di notte di Tiziano Scarpa e Debora Petrina

Per i piccoli creativi da 5 a 10 anni l’appuntamento è alle 16.45 con il Laboratorio di Musica con il chitarrista Emanuele Ruggiero per conoscere i diversi modi di fare musica, gli strumenti musicali, i linguaggi, suonando, cantando, ballando (ingresso gratuito su prenotazione a staff@nusica.org).

Le cose che succedono di notte

Debora Petrina, cantautrice e compositrice, incontra le storie di Tiziano Scarpa. Sul palco alternano canzoni e racconti in rima. Alle tastiere, chitarra e voce, Debora si mette in contatto con mondi sconosciuti, come una veggente elettronica. Canta con una presenza scenica ammaliante, le sue canzoni innovative, bellissime, emanano calda sensualità e ritmi vivaci.Fra un brano e l’altro accompagna le parole di Tiziano Scarpa, che racconta di uomini, alberi, animali che cercano l’amore e la verità. Sono storie tratte dal suo libro Una libellula di città.

Per informazioni: staff@nusica.org | 327.4610693.