Levante a Dolo apre I Do_LoVe festival letterario

Nove libri, nove autori, nove incontri tra giugno e luglio: è la quarta edizione di I Do_LoVe Festival Letterario, rassegna che inaugura la stagione culturale estiva di Dolo. Il parco di Villa Concina, sede della biblioteca comunale, ospiterà alcuni fra gli scrittori più emblematici della scena nazionale.

Si inizia martedì 15 giugno con Levante, cantautrice ma anche scrittrice, che presenterà la sua terza opera su carta stampata, "E questo cuore non mente". «Mi sono ritrovata a fare i conti con tante delle "mie mille me", con un continuo cambiare. Sono arrivata a riconoscere di non essere solo una e a fare pace con questa cosa, a metterla nero su bianco», ha detto di sé l'artista.

E poi, a seguire: Chiara Francini (17 giugno – ‘Il cielo stellato fa le fusa’), Fabio Cantelli Anibaldi (25 giugno – ‘Sanpa, madre amorosa e crudele’), Enrico Galiano (6 luglio – Felici contro il mondo’), Ilaria Tuti (9 luglio – ‘Figlia della cenere’), Matteo Bussola (15 luglio – ‘Viola e il blu’) e Jacopo Veneziani (17 luglio – ‘Simmetrie’). Stili diversi, proposte ‘pop’, conversazioni sull’esperienza dura della comunità di recupero, passaggi sui #poeteppisti, incursioni frizzanti nell’arte, un tuffo nel mystery.

Due autori locali entrano quest’anno in cartellone: Antonio Vittorio Giacomini (29 giugno – ‘Un soldato con le ali’) e Marina Bonacina (2 luglio – ‘I miei giorni al tempo del coronavirus’).

«Il nostro Festival è una costellazione – spiega Matteo Bellomo, assessore alla Cultura – un insieme di storie, personalità, esperienze differenti e segnanti nel panorama culturale di oggi. Dolo ormai da tempo si è proposta quale centro di un sistema artistico importante, che attrae personalità, idee e spinte creative. La street art, il teatro all’aperto, il festival letterario: abbiamo reinventato luoghi e generi».

Il festival è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Mestre. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 18.30 nel parco di villa Concina, saranno a ingresso gratuito ma esclusivamente su prenotazione (tel. 041.411090).

