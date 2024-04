Carpenedo, un incontro dedicato alla libertà di stampa e di espressione

Libertà di stampa e di espressione, bavagli e autocensura: sabato 13 aprile 2024, alle ore, 19 il collettivo Tina Merlin ne parla a Mestre presso la parrocchia di Carpenedo, in via Manzoni. L'incontro vede la presenza, in veste di relatori, dei giornalisti Francesco Brasco (direttore di Lineanews.it) e Marco Milioni (Today.it).

Il titolo è «Il lato oscuro dell'informazione: tra censura, autocensura e leggi bavaglio». Al centro del convegno c'è un tema di attualità che rimane molto dibattuto, non solo in conseguenza delle modifiche di legge approvate o in discussione alle Camere, ma più in generale anche alla luce della discussione in corso legata ai temi dell'informazione e alla libertà di espressione del pensiero del singolo e delle comunità.

L'ingresso è libero ed è prevista ampio spazio per le domande e il confronto con il pubblico presente. Per informazioni:

collettivo.tinamerlin@gmail.com tel. 3292165828