Bepi Zambon presenterà il suo libro sul tennis

Lunedì 17 alle ore 18 il primo dei vari appuntamenti veneziani per la presentazione del libro di Bepi Zambon, "Oltre la rete". Sarà San Donà ad ospitare la “prima” veneziana. Il libro ha riscosso un ottimo successo nel trevigiano dove l’istrionico maestro Zambon ha mosso i primi passi. Poi non si è mai fermato e ha lasciato il segno anche nel veneziano. Proprio a San Donà incontrerà Giro Serafini, Maria Elena Camerin, Pierluigi Carrer, Fabio Visotti, Roberto Masolo, Pino Scocco, Franco e Edo Vidotto e moltri altri amici. La serata successiva sarà a Portogruaro per sabato 22 alle 11.