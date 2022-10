A San Tomà l'incontro con Margherita Pani e il suo romanzo

Primo appuntamento, nella biblioteca di San Tomà a Venezia, per il cartellone In_touch, promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia con il contributo finanziario dei fondi europei Pon Metro. L'incontro di martedì 11 ottobre, alle 17.30, è dedicato alla giovane autrice Margherita Pani, appena ventenne nel tempo del primo lockdown: mesi durissimi per tutti e soprattutto per le ragazze e i ragazzi della generazione Z, che hanno dovuto rinunciare alla loro socialità e si sono sentiti privati di un periodo prezioso della propria vita.

Margherita Pani, cagliaritana classe 1999, ha deciso di assecondare la sua ispirazione e dare un senso positivo a quel tempo perduto: ha scelto di dedicarsi alla scrittura, intrecciando storie, scenari e personaggi legati in qualche modo al suo vissuto, e trasformandoli in personaggi del suo romanzo d’esordio, “Sei il mio pericolo”, pubblicato con successo da Garzanti. Proprio questo libro sarà al centro del dialogo fra Margherita Pani e la giornalista Federica Augusta Rossi: «Volevo parlare di qualcosa di bello - spiega l'autrice - qualcosa che, in quel periodo di pandemia, stava scivolando via dalle nostre vite. La scuola, le feste, gli amici, l’amore. Volevo una storia che facesse del bene …».

I due protagonisti del libro sono già entrati nel cuore delle giovani lettrici e dei giovani lettori. Capelli rossi e divisa inamidata, lei si chiama Hailey Cohen ed è la rappresentante degli studenti della prestigiosa Sacred Heart, una delle università più esclusive del Paese, ammessa grazie alla sua determinazione e a una borsa di studio. L’arrivo di Jake Carter potrebbe rovinare tutto ciò che Hailey ha costruito con fatica. Perché il padre di lui, Gerico, un ricco uomo d’affari, conosce un segreto che potrebbe costarle l’espulsione dalla scuola. Un segreto sulle sue origini, che Hailey custodisce gelosamente da anni. Per questo, per quanto diffidente, acconsente ad aiutare Jake negli studi. A poco a poco le cose evolvono: Hailey intravede ciò che Jake nasconde sotto la sua apparenza da duro, e inizia a percepire l’elettricità che la percorre ogni volta che si sfiorano.

Sempre nella biblioteca di San Tomà sono poi attesi, le settimane successive, il giovane scrittore e sceneggiatore Giacomo Mazzariol e il famosissimo “prof” del Collegio di Rai2, lo scrittore e insegnante Andrea Maggi. A conclusione, per il pubblico in biblioteca è previsto uno spazio firmacopie. L’ingresso è libero, su prenotazione al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-missione-scrittura-leredita-buona-del-lockdown-margherita-pani-408819298527