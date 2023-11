Gli studenti del musicale XXV Aprile suonano per gli anziani della Francescon. Continua anche quest'anno il progetto, ormai consolidato, tra il liceo musicale portogruarese e la casa di riposo. In questi giorni i ragazzi sono tornati ad allietare gli ospiti con melodie al pianoforte, flauto e violino, riscuotendo gioia e applausi quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio concerto. L'iniziativa viene proposta tutti i lunedì. L'attività dell'istituto è inserita nel “Service Learning”, una proposta per l’acquisizione di competenze attraverso azioni solidali e volontariato.

«Un ringraziamento speciale ai ragazzi e ai docenti del liceo musicale XXV Aprile Portogruaro - dice Caterina Pinelli, presidente dell'Ipab Francescon - che anche quest’anno ci hanno onorati della loro vicinanza. La scelta di condividere con noi il loro tempo, il loro talento ma anche la loro energia e il loro entusiasmo è un qualcosa che va apprezzato profondamente. Un esempio concreto di cittadinanza attiva, oltre che di buona scuola, che deve essere potenziato. Il XXV Aprile è un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro territorio, che merita tutti i nostri elogi per quello che rappresenta da un punto di vista didattico, etico e culturale».

«Questa esperienza - spiega Francesca Sperandeo, coordinatrice del progetto e docente di pianoforte del liceo musicale XXV Aprile - non solo permette di mettere alla prova le abilità musicali degli studenti ma anche di sviluppare un senso di responsabilità e partecipazione verso la comunità. L'impegno dei nostri ragazzi è motivo di grande orgoglio, poiché mette le loro abilità al servizio degli altri e promuove un senso di responsabilità sociale attraverso i valori dell’arte e della bellezza».

Il Liceo Musicale XXV Aprile di Portogruaro è attivo dall'anno scolastico 2016-2017 ed è stato da subito un punto di riferimento per il prosieguo degli studi musicali degli alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e degli alunni che avevano seguito percorsi musicali in scuole comunali o private. A oggi gli studenti sono 114 e i docenti di strumento sono 27 per 14 diversi insegnamenti: pianoforte, organo, canto, chitarra, violino, violoncello, contrabbasso, percussioni, flauto traverso, tromba, trombone, fagotto, sassofono, clarinetto. Il liceo dispone di una moderna aula di tecnologia attrezzata con 27 postazioni multimediali, strumentazione per amplificazioni (mixer, casse, microfoni), un’aula percussioni e una decina di pianoforti.

Nel 2017, in occasione del gemellaggio con il liceo musicale di Latina, sono nati Il Coro e l’Orchestra del Liceo XXV Aprile, con più di cento musicisti che si sono esibiti al "Gran Teatro La Fenice" di Venezia, al Teatro "L. Russolo", alla sala consiliare di Portogruaro, al Duomo di Caorle, nella sala consiliare di Forlì, all’Auditorium del liceo musicale "A. Manzoni" di Latina e il Teatro "A. Vivaldi" di Jesolo.