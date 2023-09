A Forte Mezzacapo arriva "Limen", la performance gotica sospesa tra mistero e magia

Arriva a Forte Mezzacapo Limen, una performance gotica itinerante realizzata da Teatro Idea in collaborazione con l'associazione "Dalla guerra alla Pace".

Diretto da Chiara Borgonovi e Michela Carbone, anche interpreti insieme a Leonardo Benetazzo, Danilo Bernardi, Cristina Casellato, Roberto Dalle Dogali, Lorenzo Guerrieri, Matteo La Rovere, Eleonora Magro, Cinzia Mavaracchio, Barbara Pellizzon, Alessandro Soncin e Margherita Tietto, lo spettacolo si terrà sabato 23 settembre a Forte Mezzacapo. Le repliche previste, pensate per un gruppo di dieci spettatori, si svolgeranno alle ore 19, 20 e 21. Ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 041.5905081.

Lo spettacolo

Limen, progetto sull'esoterismo e la magia, nasce dalla volontà di affrontare i temi della letteratura gotica creando, attraverso un coinvolgimento diretto degli spettatori, un’atmosfera rarefatta tra sogno, incubo e magia. Sigmund Freud sosteneva che l'effetto della letteratura gotica fosse di cercare di far riemergere delle esperienze personali rimosse nell'universo negativo di ciascuno. Essa è in grado di richiamare alla memoria, attraverso i personaggi fantastici che incarnano, i desideri, le paure e le ansie diversamente censurate in nome di un'esistenza equilibrata.

Il gotico insinua un dubbio essenziale nella mente di ciascuno, ci avverte che il bene può essere male e viceversa, che esistono effetti senza cause e che il normale non conosce il confine che lo separa dall'anomalo, che il lecito non può sempre essere distinto dall'illecito, che il desiderio e l'avversione si attraggono respingendosi.

Il testo è stato elaborato direttamente dagli interpreti sulla base di leggende e racconti gotici. La ricca bibliografia in materia ha contribuito alla selezione degli effetti più efficaci per la realizzazione di questa performance. Sono riconoscibili, nel percorso drammaturgico, i racconti di Manuel Vázquez Montalbán, Agata Christie, i miti di Cthulhu di H.P. Lovecraft e i racconti di E. A. Poe.

Lo spettacolo, nella sua forma ideale si configura come "itinerante" in luoghi storici (forti militari dismessi, ville, fabbriche abbandonate) e vede un coinvolgimento fisico ed emotivo degli spettatori che, necessariamente, possono assistervi solo in numero limitato. Questo per enfatizzare sia il rapporto qualitativo e sensoriale tra attori e spettatori sia per ricreare un'atmosfera allucinata ed ipnotica

Lo spazio del percorso drammaturgico diviene transito, un’area di sospensione tra la vita e la morte. D’altra parte, da un punto di vista antropologico, il teatro può essere inteso come un prolungamento della vita reale, come un luogo d’incontro con la morte. Il cambiamento della stessa scansione temporale – fra tempo reale e tempo scenico – indica come il teatro possa ‘doppiare la vita’ (e non imitarla e interpretarla), accompagnando metaforicamente il proprio pubblico verso la morte.