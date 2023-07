A Venezia arriva la mostra "Listening Post, dalle pratiche di ascolto alla sound art"

Venerdi? 21 luglio 2023 alle ore 18.00 la Fondazione Bevilacqua La Masa apre al pubblico, presso la Galleria di Piazza San Marco, Listening Post. Dalle pratiche di ascolto alla sound art. La mostra, prodotta dalla fondazione e nata da una importante rete di collaborazioni e contributi, raccontera? alcune forme di espressione artistica dei linguaggi legati al suono, all’ascolto e alla parola.

Il progetto espositivo ha preso il via dai materiali conservati nell’Archivio Storico Bevilacqua La Masa, in particolare dagli artisti appartenenti “all’ultima avanguardia veneziana” che, alla fine degli anni Settanta, si sono confrontati con le nuove tecnologie, come Michele Sambin, Claudio Ambrosini e Luigi Viola. In mostra saranno esposti alcuni video in cui l’utilizzo del suono scardina l’estetica video e invita a riflettere sullo spazio, concessi dall’Archivio Cardazzo e da ASAC - Archivio Storico delle Arti Contemporanee, Fondazione La Biennale di Venezia. Inoltre grazie alla collaborazione della Fondazione Archivio Luigi Nono saranno mostrati documenti audiovisivi riguardanti uno dei capisaldi del rimodernamento sonoro e stravolgimento compositivo, Luigi Nono.

Gli artisti

L’indagine si estende alle ricerche piu? recenti e alla produzione di una nuova generazione di artisti, molti dei quali hanno esposto, hanno avuto uno studio o hanno gravitato attorno alla Bevilacqua La Masa, proseguendo in un percorso di sperimentazione. Michele Spanghero combina il suono con le arti visive in modo trasversale, come la ricerca di Alessandro Sciaraffa, che trova espressione nell'elaborazione di installazioni e sculture sonore ed e? incentrata sulla relazione tra suono, materia, spazio e tempo. Nel lavoro di Alberto Tadiello il suono emerge principalmente come elemento scultoreo. Il collettivo Void cerca di delineare la realta? attraverso la dimensione immateriale e invisibile dell’audio. L’ascolto e? l’elemento cardine che accomuna la ricerca di Liliana Moro e di Francesco Fonassi e pone le basi per la nascita di diversi progetti comuni, come l’installazione sonora Duemiladiciassette. Marzio Zorio presenta una installazione interattiva sui muri dello spazio espositivo. Margherita Morgantin e? invitata a presentare il progetto VIP = Violation of the Pauli exclusion principle, e realizzato in collaborazione con Ilaria Lemmo e Beatrice Goldoni, installazione che riflette sul field recording visivo e sonoro nel contesto del monitoraggio scientifico di dati quantistici. Mariateresa Sartori introduce in mostra l’intrinseca musicalita? delle lingue parlate. Si arriva a Christina Kubisch, considerata una delle pioniere della sound art tedesca, che e? riuscita nell’arco della sua produzione a proiettare ‘paesaggi acustici’ attraverso l'esplorazione della potenza del suono.

Gli approfondimenti

Grazie al contributo di una rete di ricerca artistico-sperimentale, il percorso espositivo sara? arricchito da alcuni approfondimenti: la realta? dei podcast sara? introdotta da SONRO, il progetto di divulgazione e ricerca ideato da Marzio Zorio ed Edi Guerzoni; saranno raccontate le esperienze di Helicotrema - Festival dell’audio registrato curato da Riccardo Giacconi, Mario Ciaramitaro, Daniele Zoico e Giulia Morucchio, che indaga le possibilita? di un ambiente e una forma di ascolto collettivo. Monica Fantini di Radio France Internationale (RFI) portera? in mostra le sue ricerche tra suono, soggettivita? e memoria in differenti contesti sociali e culturali, condotte durante una residenza negli spazi della Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia. Paolo Zavagna introdurra? il progetto Venice Soundmap, un racconto della Citta? di Venezia attraverso la mappatura sonora della laguna, realizzato con gli studenti della Scuola di Musica elettronica del Conservatorio "B. Marcello" di Venezia, con la collaborazione di Fondazione Ugo e Olga Levi onlus Venezia. Infine, il progetto si avvale del prezioso contributo scientifico del gruppo di ricerca SSH! Sound Studies Hub. Una pubblicazione in forma di quaderno fornira? i testi e la documentazione essenziale alla mostra. L’immagine grafica della mostra e? a cura dello Studio Tapiro.