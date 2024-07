Gli artisti del jazz internazionale al Litorale Festival

Arriva la quarta edizione del Litorale Jazz Festival, dal 22 al 28 luglio 2024 a Cavallino-Treporti. Il festival, organizzato dall'associazione culturale L@ RETE e CT-Bandland, ha la direzione artistica di David Boato e offre una serie di concerti gratuiti di alto livello, ospitando 8 band e un totale di 37 musicisti. Tutti i concerti si svolgeranno in piazza Papa Giovanni Paolo II a Ca' Savio e saranno gratuiti, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi nelle magiche atmosfere del jazz.



Il Litorale Jazz Festival si distingue per la sua capacità di attrarre artisti di fama mondiale. In questa edizione si arricchisce della partecipazione di Antonio Faraò, uno dei più rinomati pianisti jazz a livello internazionale, e Matthew Garrison, bassista, che saranno gli special guest nella serata del 28 luglio. La presenza di Faraò rappresenta un'opportunità unica per gli amanti del jazz di assistere a una performance di grande virtuosismo e creatività, mentre per Garrison sarà l'unica esibizione in Italia.

Ogni serata sarà dedicata a un diverso stile del jazz, dal mediterranean al latin brazilian, passando per il fusion e il blues. Di seguito, il programma dettagliato delle serate e degli artisti principali:

Lunedì 22 luglio: Mediterranean Jazz Night con Duende e il trombonista e fisarmonicista Beppe Calamosca come ospite speciale.

Martedì 23 luglio: Jazz Swing Night con The Swingin' Peppers.

Mercoledì 24 luglio: Jazz Fusion Night con Safe the Sound.

Giovedì 25 luglio: Blues Night con Matteo Sansonetto Organ Trio e Danilo Scaggiante al sax tenore come ospite speciale.

Venerdì 26 luglio: Jazz Latin Brazilian Night con Maria Dal Rovere Band.

Sabato 27 luglio: Conservatorio Night con l’Ensemble del Dipartimento Jazz del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e Alberto Vianello al sax tenore come ospite speciale.

Domenica 28 luglio: Electric Jazz Night con David Boato Three Plus, con Matthew Garrison al basso e Antonio Faraò al pianoforte come ospiti speciali.

Come gran finale, sabato 3 agosto si terrà la Jazz Encore Night in Piazza SS Trinità a Treporti, una serata speciale che vedrà protagonista la CT-Bandland.