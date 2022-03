Live music aperitif allo Splendid hotel con The Soul’s Night

Musica live allo Splendid hotel di Venezia. Nel mese di marzo tre appuntamenti con le voci soul, in un programma che riporta la musica in uno dei salotti più raffinati della città, accompagnata da un aperitivo. La rassegna, realizzata in collaborazione con Veneto Jazz, vede in scena giovedì 10 marzo in una “The Soul’s Night” il trio del cantante Luca Brighi con Ivan Zuccarato (piano) e Andrea Quinzi (batteria).

Brighi, vocalist dal timbro ricco di sfumature che riporta alla memorai della grande tradizione soul degli intramontabili Marvin Gaye, Stevie Wonder e Teddy Pendergrass, ha registrato due album con i “Mad Fellaz” e fa parte dell’ensemble internazionale “Gospel Times” diretto dalla cantante newyorkese Joyce Yuille. Profonda conoscenza tecnica e temperamento esplosivo, Brighi è uno dei nomi più interessanti della scena italiana, con una grande vocazione per il soul.

