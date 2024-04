Gli street artist KayOne e SteReal colorano i muri di M9

Proseguono i live painting sui muri esterni di M9 – Museo del ’900, l’iniziativa parallela alla mostra Banksy. Painting Walls. Sabato 20 aprile andrà in scena il settimo appuntamento con gli street artist milanesi KayOne e SteReal, le cui opere Wonderland e My Blue sono esposte in Dialoghi Urbani. I due artisti dipingeranno il muro di via Pascoli dalle 10 alle 19 e l’opera sarà visibile per la settimana successiva fino alla prossima esibizione di sabato 27 aprile.

KayOne

KayOne ha iniziato a dipingere sui muri delle strade quando aveva solo 15 anni, nel 1988. È stato uno dei primi a farlo a Milano. Quando dipinge su tela, cerca di usare i movimenti naturali della mano per creare le sue opere, senza dimenticare lo stile colorato e vivace dei graffiti che vediamo in città. Nelle sue opere, KayOne mescola diversi stili di arte, come l'Action Painting, che usa movimenti veloci, e la Pop Art, che è piena di colori e immagini che vediamo. Le sue opere raccontano storie di strada, mostrano come il tempo passa e quanto possa essere energetica e piena di vita la città, anche se questo tipo di arte è ancora considerato un po' nascosto e non per tutti.

SteReal

Stefania Marchetto, nota come SteReal, è una artista milanese nata nel 1987. Fin da bambina, ha mostrato un'inclinazione naturale per l'arte, che ha poi perfezionato studiando tecniche pittoriche avanzate. La sua opera unisce elementi figurativi a influenze moderne, con l'intento di comunicare messaggi incisivi, spesso legati a questioni di genere e a temi sociali. Innovativa nella sua metodologia, combina la tecnica dello spray con quella più tradizionale della pittura a pennello, creando opere che sono vere e proprie narrazioni visive del contesto che le circonda. Le sue creazioni derivano spesso da fotografie che lei stessa scatta, catturando l'essenza del luogo in cui si trova e trasformandola in arte che narra storie profonde e complesse.