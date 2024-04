Il writer mestrino Oste colora i muri di M9

Proseguono i live painting sui muri esterni di M9 – Museo del ’900, l’iniziativa parallela alla mostra Banksy. Painting Walls. Dopo l’esibizione dello scorso 6 aprile di Mike 128 e Skaione, che hanno popolato il muro di Via Pascoli con astronauti e forme futuristiche e spaziali, sabato 13 aprile si terrà il sesto live painting. Protagonista sarà Oste, writer di Mestre che si esibirà dalle 10 alle 19; l’opera sarà visibile per la settimana successiva fino alla prossima esibizione di sabato 20 aprile.

Oste

Noto writer della scena veneta e italiana, inizia il suo percorso motivato dalla necessità di esplorare nuove vie espressive. Insieme a un consolidato gruppo di altri writer decide di intraprendere la via di organizzazione di eventi di graffiti. Noti sono il "Meating of Style" al Parco Bissuola con più di cento artisti e la mostra annuale "Headlines" a Venezia. La sua forma stilistica si riconosce nella gestualità del tratto e della sinuosità delle lettere - nel gergo, il flow - contraddistinta da una moltitudine di colori vivaci dove l'opera quasi si autorealizza senza l'uso di bozze preparative che, secondo Oste, non consentono l'espressività emotiva nel momento della realizzazione.