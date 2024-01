Candiani Groove con il Loccisano De Carolis Duo e lo special guest Carmelo Coglitore

La stagione 2024 del Centro Culturale Candiani riparte con la musica di Candiani Groove, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz, per un nuovo cartellone nel segno del jazz, della world music e della contaminazione dei linguaggi.

A salire per primo sul palco dell’auditorium domenica 21 gennaio alle 18.30 è il Loccisano De Carolis Duo con special guest Carmelo Coglitore in un concerto che esprimerà tutte le potenzialità sonore ed evocative di uno strumento tradizionale: la chitarra battente (la chitarra a dieci corde). Un progetto che rappresenta l’avanguardia della chitarra battente con cui si esplorano nuove frontiere di dialogo chitarristico che partono dal Sud per arrivare a tutto il mondo grazie all’ampia escursione dinamica e ad una mescolanza di suono meridionale, poesia, composizione e contemporaneità.

Francesco Loccisano e Marcello De Carolis raccontano come non esista un momento preciso in cui è iniziata la loro collaborazione, ma da subito si è creato uno scambio con un solo proposito, l’arte della chitarra battente: «All’inizio sembrava impossibile far dialogare due strumenti solisti, ma il suono ha preso subito forma ed unicità nel momento in cui la creatività e l’espressione sono diventate complici». Il duo ha in attivo la pubblicazione di “La chitarra battente – Metodo base” edito da fingerpicking.net. Di recente si è esibito in numerosi festival e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. I due sono stati inseriti nella Official Selection Of Showcase Artists del prestigioso Womex 23, il più grande music expo mondiale che ospita le migliori diversità musicali e culturali internazionali. I biglietti sono già acquistabili online.