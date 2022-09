Il chitarrista jazz Luca Zennaro in concerto a Chioggia con l'Hack Out Avengers 5tet

Venerdì 9 Settembre, a partire dalle 21, Luca Zennaro, chitarrista chioggiotto definito dalla stampa di settore e internazionale come uno dei musicisti jazz più interessanti nella scena italiana, si esibisce con Hack Out Avengers 5tet nella sua Chioggia, presso il Giardino dei Grassi a Palazzo Grassi.

Per l'occasione, l'Hack Out trio diviene un quintetto con due special guest: Francesco Diodati e Fulvio Sigurtà. Il trio si trasforma in quintetto grazie ai superpoteri di Francesco Diodati alla chitarra e Fulvio Sigurtà alla tromba. Formatosi in seguito alla residenza artistica presso La Torre di Modena, Hack Out! Avengers è un progetto parallelo il cui martello è l’interplay, lo scudo è la ricerca timbrica, l’armatura è la contaminazione; insolito, fresco, coscientemente violento e dissacrante.