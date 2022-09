Collezione Guggenheim presenta Lunch Box: 4 conversazioni su arte e creatività

Una conduttrice, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, quattro ospiti, quattro conversazioni, per raccontare come arte e cultura siano parte integrante della vita quotidiana e professionale di ciascuno di noi. Da martedì 4 ottobre, e per i successivi martedì del mese, la Collezione Peggy Guggenheim presenta Lunch Box: un ciclo di incontri, trasmessi in streaming sui canali LinkedIn e YouTube del museo nell’orario della pausa pranzo, che vedranno avvicendarsi voci diverse, in dialogo con Gaspari, testimonianze del potere trasformativo, disturbante, irriverente, visionario della cultura.

Gli incontri si svolgeranno nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni e avranno per protagonisti Chiara Pavan, cheffe del ristorante Venissa, Carolina Cucinelli, co-presidente di Brunello Cucinelli spa, Gloria Campaner, pianista di fama internazionale, e Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli.

Attraverso il loro dirompente potere trasformativo, arte e cultura sono uno stimolo costante per il nostro senso critico, sia esso legato alla sfera privata, che a quella professionale. La cultura, l’arte, la creatività sono spesso state fonte d’ispirazione del fare impresa per l’imprenditoria italiana. La crescita di alcune aziende storiche vede il proprio storytelling legato alla sfera dell’arte e della creatività: basti pensare al connubio di inizi Novecento tra Fortunato Depero e il Gruppo Campari, agli artisti surrealisti che hanno lavorato per alcune grandi maison di moda come Chanel e Schiaparelli, o ancora a Giorgio de Chirico, autore di campagne pubblicitarie per Fiat.

Coinvolgendo quattro professionisti, provenienti da ambiti molto diversi, legati al mondo del food, della moda, della musica e dell’impresa, Lunch Box porterà il pubblico ad approfondire sfere lavorative in cui arte e cultura giocano un ruolo fondamentale, fonte continua di ispirazione, e nutrimento per la nostra creatività. Per questo Lunch Box si inserisce nel calendario di attività legate al 30° anniversario di Guggenheim Intrapresæ, progetto di corporate membership del museo, che fin dalla sua nascita ha favorito un dialogo sempre stimolante e creativo tra arte e impresa.

A partire dal martedì 4 ottobre, alle ore 13, gli incontri di Lunch Box si potranno seguire in streaming, attraverso i canali LinkedIn e YouTube del museo, secondo il seguente calendario: