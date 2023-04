All'M9 arriva "Cara Casa": il festival itinerante dell'abitare arriva a Venezia

Un finesettimana, 15 e 16 aprile, all’insegna del tema della riqualificazione degli spazi pubblici per il palinsesto di CARA CASA Venezia: organizzato dalla Fondazione degli Architetti PPC di Venezia, il programma prevede un seminario pubblico, passeggiate culturali e una mostra fotografica sugli interventi di rigenerazione urbana di Mestre.

Il programma

Il primo appuntamento è previsto per sabato 15 aprile all’M9 – Museo del ‘900 Venezia Mestre, presso l'Auditorium Cesare De Michelis, dalle 9 alle 13, con il seminario pubblico La città abitata e la qualità degli spazi urbani. Il caso Mestre; l’incontro, attraverso interventi fra loro complementari relativi alla storia urbana, al ruolo dell’offerta culturale e dell’architettura nei processi di rinnovamento delle città, agli strumenti politici e amministrativi messi in campo per migliorare la qualità urbana, intende indagare come tutti questi input possono concorrere al miglioramento della qualità di vita nella città di Mestre.

Sempre sabato 15 aprile, dalle 15 alle 18, in programma le cultural walk dal titolo Mestre Contemporanea, a proposito di tre luoghi rigenerati che partiranno dal Chiostro dell’M9.

Chiude il ricco palinsesto la mostra fotografica Mestre, sguardi a confronto. I luoghi della rigenerazione urbana tra foto d’autore e disegni dei più piccoli che aprirà al pubblico domenica 16 aprile, dalle 10 alle 12, presso il foyer di M9 – Museo del '900 Venezia Mestre. In esposizione una serie di scatti di Giovanni Cecchinato che ritraggono Mestre a partire da ciò che in città è stato costruito, giustapposti a una selezione di disegni realizzati dai bambini delle scuole locali che hanno partecipato al progetto nazionale Abitare il Paese, giunto alla quinta edizione e promosso dalla Fondazione Reggio Children.