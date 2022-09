M9 incontra i più grandi chef: Massimiliano Alajmo dialoga con Antonia Klugmann

Mostra + evento: 7€ (gratuito per i titolari di M9 card)

Cosa succede quando due chef si siedono assieme su un palco e “si intervistano” a vicenda, senza toccare fuochi e pentole? Quali argomenti scaturiscono dalle singole esperienze e da quelle condivise, quali riflessioni sul mestiere e sulla dimensione personale? È quello che M9 - Museo del ’900 si è chiesto lavorando ai due eventi d’eccezione “Chef on Chef. Il Gusto del dialogo”, con i quali si appresta a festeggiare insieme al suo pubblico l’ultimo mese della mostra Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050.

Cucina italiana, rapporto con il territorio, processo creativo, sostenibilità, paure e sogni. Sono solo alcuni degli argomenti di cui discuteranno due coppie celebri di chef: Antonia Klugmann con Massimiliano Alajmo e Massimo Bottura con Niko Romito.

L’incontro Alajmo/Klugmann (venerdì 7 ottobre, ore 18) avrà come tema principale la cucina del Nord-Est e la condivisione delle rispettive esperienze in laguna. Gli appuntamenti sono ispirati alla serie americana “Actors on Actors”, prodotta dalla rivista Variety, e sono curati da Marco Bolasco e dalla co-curatrice della mostra Laura Lazzaroni.