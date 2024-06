Il calcio entra all'M9 per gli Europei: mostre e partite in diretta

Si aprono domani gli Europei di calcio, in cui l'Italia (che debutterà sabato 15) cercherà di confermarsi dopo la storica vittoria del 2021. E con l'occasione il calcio entra all'M9 - Museo del '900 di Mestre con Passione pallone. Tra storia ed Europei 2024, una serie di iniziative dedicate sia all’interno che all’esterno dei suoi spazi espositivi.

Mostre e proiezioni

Dal 15 giugno, in occasione della prima partita dell’Italia, fino al 14 luglio, il foyer del Museo ospiterà una proiezione di foto che raccontano la storia del calcio a Venezia e Mestre dagli albori agli anni Cinquanta. La rassegna di immagini, ricevute su gentile concessione di Umberto Zane, è a cura di M9.

Accanto alle foto verrà proiettato inoltre un documentario sulla trasferta in Sudamerica del Genoa Cricket and Football Club, la prima società calcistica in Italia, che nel 1923 viaggiò in tournée in Argentina e Uruguay con lo scopo di far conoscere il calcio italiano a livello internazionale. La pellicola è realizzata dalla Fondazione Genoa 1893, in collaborazione con MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana di Genova e la Fondazione Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia.

«Siamo felici che questo importante documento venga valorizzato in M9 dopo aver fatto tappa proprio in Argentina e Uruguay a seguito dell’Amerigo Vespucci - dichiara Paolo Masini, Presidente del MEI - Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana- L’auspicio è che tanti colgano l’occasione per vederlo nel Museo del ’900 di Venezia Mestre; si tratta di immagini uniche che ci restituiscono non solo un evento calcistico, ma anche una porzione di vita dei nostri migranti in America Latina, dove anche la comunità veneta era ed è assai attiva e numerosa».

Le due proiezioni hanno una durata complessiva di 30 minuti circa, e saranno visibili gratuitamente nel foyer nei giorni e negli orari di apertura del Museo (escluso giovedì 20 giugno, giorno dell’inaugurazione della mostra BURTYNSKY. Extraction/Abstraction).

Socialità e dirette

Al di fuori delle sale del Museo, anche gli spazi del Distretto si animeranno per dare la possibilità ai cittadini di ritrovarsi assieme ad assistere ai match del torneo e tifare gli Azzurri. Nella corte M9, infatti, il bar La Corte dei Matti proietterà le partite sul maxischermo del Museo, in continuità con la fortunata esperienza degli scorsi campionati del 2021 quando, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia da covid-19, la città ha trovato nella corte un punto di ritrovo per tifare in compagnia e in sicurezza. Per questa edizione dell’Europeo, inoltre, si potrà assistere alle partite anche dalla gradonata, installata nell’ambito del progetto Vivi M9 per aumentare la capienza e il comfort dello spazio in occasioni di convivialità ed eventi organizzati.

«Lo sport, e in particolare il calcio, è da sempre uno straordinario motore di partecipazione e coinvolgimento nel nostro Paese - commenta Vincenzo Marinese, Presidente di Fondazione di Venezia e di M9 - ma è anche una lente attraverso cui osservarne il cambiamento sociale, economico, demografico, e i suoi riflessi nella cultura di massa. Attraverso questo programma di iniziative, M9 integra le sue due anime, Museo e Distretto, in un’azione di sistema con un duplice obiettivo: fornire gli strumenti per una comprensione critica del passato fatta anche di curiosità e piacere della scoperta, ed essere allo stesso tempo un luogo di incontro vivo, una vera e propria piazza al servizio della città».