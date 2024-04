Un ciclo al museo M9 per osservare la storia attraverso lo sguardo di figure femminili

Prezzo non disponibile

Si arricchisce l’esposizione permanente di M9 - Museo del ’900 di Mestre. Da martedì 9 aprile (ore 17) debutta Intrecci nel ‘900. Donne di Quadri, nuova tappa nel racconto del secolo scorso attraverso la contaminazione di linguaggi artistici diversi. Il progetto, voluto da Fondazione M9 e Fondazione di Venezia in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario e Confindustria, è pensato per osservare la storia anche attraverso lo sguardo di figure femminili, ritratte da grandi pittori del Novecento, inserite nelle sezioni tematiche del museo che raccontano come sia cambiata la vita degli italiani nel corso dei decenni passati.

La Fondazione di Venezia ha messo a disposizione la propria collezione di dipinti. Ogni mese, fino a novembre, verrà esposta un’opera diversa. Si parte con Bambina di Felice Casorati, per passare poi a La dosa di Alessandro Milesi, La Baruffa di Astolfo de Maria, Bagnante di Alessandro Pomi, Testa ipnotica di Alberto Martina, Tre Ragazze di Marco Novati, Foglie cadenti di Cesare Laurenti, Nonna di Umberto Boccioni.

L’obiettivo è di mettere in comunicazione l’opera d’arte con uno dei temi approfonditi all’interno del percorso permanente di M9, proponendo diversi livelli di lettura che, partendo dalla semplice contemplazione dell’opera, conducono a riflettere sui temi sociali legato alla figura femminile tra il Novecento e i giorni nostri. Oltre alla semplice esposizione corredata da un apparato interpretativo e arricchita ogni volta da un invito a visitare un exhibit del percorso permanente del museo, l’iniziativa sarà inaugurata dalla presentazione di opera, periodo storico di riferimento ed autore, a cura di Serena Bertolucci, direttrice di M9.